Plaga oszustw metodą "na BLIK-a". "Zgłoszeń mamy bardzo dużo, po kilka dziennie"

Wystarczy chwila nieuwagi, by stać się ofiarą oszustwa. Tak jak mieszkanka Gliwic, która została okradziona metodą na BLIK-a. Złodziej gotówkę wypłacił w Szczecinie. Nagrała go kamera przy bankomacie. Teraz oszust jest poszukiwany przez policję.

Jak działają oszuści?

Metoda działania przestępców jest prosta: najpierw wyłudzają wrażliwe dane, jak loginy i hasła do kont w mediach społecznościowych, potem przejmują kontrolę nad profilem i piszą do swoich ofiar, podszywając się pod ich znajomych. - Czy na przykład nie pożyczylibyśmy im pieniędzy. Są to, oczywiście, drobne kwoty: po 500 złotych, po 1000 złotych - wskazuje asp. Paweł Pankau.