PiS pozbawiony subwencji i dotacji. A co ze składkami od członków? W PiS-ie są tysiące "martwych dusz"

Opinia zero-jedynkowa. Sprawozdanie odrzucone - koniec z wypłatami. - Minister finansów nie powinien wypłacać komitetowi wyborczemu ani dotacji, ani subwencji - ocenia Wojciech Hermeliński, były przewodniczący PKW. PiS prosi zwolenników o wpłaty, nawet najdrobniejsze. Zwłaszcza, że kampania prezydencka za pasem. Tymczasem w PiS-ie mają być zastępy tzw. martwych dusz. Chodzi nawet o 20 tysięcy działaczy, którzy teoretycznie są członkami formacji, ale od lat nie wpłacali na nią pieniędzy.

Były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej nie ma wątpliwości. - Minister finansów nie powinien wypłacać - wskazuje Wojciech Hermeliński.

Ani dotacji, ani subwencji - to bezpośrednia konsekwencja odrzucenia przez PKW pod koniec sierpnia sprawozdania komitetu wyborczego, a teraz sprawozdania finansowego partii Prawo i Sprawiedliwość.

- Minister finansów - zgodnie z prawem zresztą i podobnie jak funkcjonowali poprzedni ministrowie finansów - wstrzymał już ostatnią ratę subwencji - przekazuje Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej.

To tylko początek. Partia straci większość z przyznanych do 2027 roku ponad 140 milionów złotych.

Reakcja PiS-u na decyzję PKW

Podstawą decyzji PKW są nadużycia w finansowaniu ostatniej kampanii parlamentarnej wówczas rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. Konkretnie wykorzystywanie na agitację środków spoza komitetu wyborczego, czemu Prawo i Sprawiedliwość wciąż zaprzecza.

- Ta teza jest absolutnie nieuprawniona - komentuje Stanisław Szwed, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - To jest decyzja polityczna, bo przecież pięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej to są przedstawiciele obozu rządzącego - dodaje.

Apolityczność PKW podważa też prezydent Duda. - Nie potrafią zachować klasy i nie potrafią zachować niezbędnej w tym zakresie bezstronności politycznej - komentuje prezydent Andrzej Duda, zapominając najwyraźniej o marcowej uroczystości, gdzie mówił, że "forma znakomitego działania Państwowej Komisji Wyborczej będzie utrzymana, nie mam co do tego żadnych wątpliwości".

- Sam tymi ludźmi obsadził komisję, bo przecież prezydent powołuje członków Państwowej Komisji Wyborczej, tę siódemkę nie-sędziów - zwraca uwagę Wojciech Hermeliński.

Wszystko to na mocy ustawy zmienionej przez Prawo i Sprawiedliwość.

Zmiany w PKW TVN24

- Ja jestem przyzwyczajony do tego - jak i chyba wszyscy w Polsce - że cokolwiek się stanie z PiS-em, to oni odsądzają tych, którzy to zrobili, od czci i wiary - mówi Ryszard Kalisz.

PKW sprawozdanie finansowe PiS-u odrzuciła stosunkiem głosów pięć do czterech. - Wbrew nawet stanowisku samego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który chciał zawiesić to postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej dotacji przez Sąd Najwyższy - komentuje Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Od sierpniowej decyzji PiS już się odwołało, od tej z 18 listopada odwołać się planuje, ale tu już jest stanowisko PKW: decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie uzna za wiążącą.

- Nie uznajemy sędziów powołanych po 2017 roku - mówi Ryszard Kalisz. To nie dziwi byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

- Powołują się na orzeczenia i trybunału w Strasburgu, i trybunału luksemburskiego, z których wynika, że ta izba nie jest sądem. Ona nie spełnia wymogów i prawa polskiego, i prawa unijnego, i prawa Rady Europy, niezawisłości, niezależności. To są osoby, które są powołane w sposób wadliwy - zaznacza Wojciech Hermeliński.

PKW odebrała subwencję PiS-owi. Jarosław Kaczyński przekonuje, że to decyzja polityczna Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

Ale Prawo i Sprawiedliwość na orzeczenie czeka. - Nie ma jeszcze wyroku Sądu Najwyższego, a oni już nam zabrali subwencję i nie dali środków - komentuje Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Były przewodniczący Nowoczesnej przypomina sytuację sprzed ośmiu lat, kiedy ministrem finansów był Mateusz Morawiecki. Nowoczesna straciła blisko 30 milionów złotych. - Dzisiaj okazuje się, że jak im zabierają subwencję, to jest skandal. Przypomnę, w przypadku Nowoczesnej był problem z przelewem w ramach jednego banku - przypomina poseł Trzeciej Drogi-Polski 2050 Ryszard Petru.

- Przedwcześnie zabrano nam tę subwencję, ponieważ powinni wtedy jeszcze jedną ratę nam wypłacić - mówi Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej.

Szereg zawiadomień do prokuratury

- W przypadku Prawa i Sprawiedliwości mówimy o przekrętach finansowych, udowodnionych zarówno przez Najwyższą Izbę Kontroli, jak i Państwową Komisję Wyborczą - wskazuje Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy.

- Prawu i Sprawiedliwości nikt w żadnym postępowaniu przed sądem czy jakimkolwiek organem niezależnym nie udowodnił, że doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości - komentuje Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

- Prawo i Sprawiedliwość z budżetu państwa mogło finansować sobie pikniki wojskowe, pikniki 800 plus, rozdawać czeki z Funduszu Sprawiedliwości - przypomina Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej.

Do prokuratury wpłynęło szereg zawiadomień, a PKW w uchwale wskazała sześć przykładów - łącznie na kwotę ponad trzech milionów 600 tysięcy złotych.

- Ja do tej pory nie spotkałem się przez 30 lat z taką sytuacją, że ktoś organizuje pikniki wojskowe nie po to, żeby promować wojsko, tylko żeby promować partię polityczną - komentuje wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

To bezpośrednia odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego. Na konferencji prasowej, na której politycy PiS-u apelowali do swoich zwolenników o wpłaty, prezes pytanie "Faktów" TVN zlekceważył, mówiąc: "Jeżeli ktoś się powinien wstydzić to, proszę wybaczyć, to pan za zadawanie takich pytań".

- Dzisiaj to wszystko ma na celu zaatakowanie Prawa i Sprawiedliwości i wyeliminowanie docelowo naszej formacji politycznej ze sceny politycznej - mówi Rafał Bochenek.

Tysiące martwych dusz w PiS-ie

Na kampanię prezydencką PiS wydać planowało około 40 milionów złotych. Strata subwencji oznacza cięcie wydatków i choć partia zapewnia, że wpłaty od zwolenników są coraz większe, ostatnie wybory szefów lokalnych struktur pokazać miały, że w partii są tysiące martwych dusz.

- Mieli tyle pieniędzy z różnych źródeł, nie tylko z subwencji, ale również z różnych ministerstw, że nie zadbali nawet o to, żeby członkowie płacili składki - zauważa Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Wirtualna Polska pisze o 20 tysiącach zarejestrowanych działaczy niepłacących składek, co miało zdenerwować prezesa. - PiS ma bardzo duży problem przed wyborami prezydenckimi - komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki.

- Myślę, że to jest wyssane z palca - uważa Michał Wójcik. Skąd więc zapowiedzi o mobilizacji? - Jestem szefem struktur lubuskich Prawa i Sprawiedliwości, będziemy mobilizowali - zapowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast.

Źródło: Fakty po Południu TVN24