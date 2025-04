"Jest na tyle dzielny, że nie przestaje walczyć". Każdy z nas może mu pomóc

Jest na tyle duży, że rozumie, że ta walka toczy się o jego życie. Jest na tyle dzielny, że nie przestaje walczyć. Ale bez nas - drodzy Państwo - nic się nie uda. Pięcioletni Krzyś Zawada mierzy się z najgorszym i bezwzględnym przeciwnikiem - z chorobą, która powoduje powolny zanik wszystkich mięśni. Jest sposób, by mu pomóc i by wrócił do pełni zdrowia, ale terapia w Stanach Zjednoczonych jest horrendalnie droga. Ale są Święta. A w Święta stać nas na więcej. W tym na wiarę, że się uda.

Żurek to jest jego ulubiona wielkanocna potrawa. - I mięso i jajka i nabiał. Wszystko je, więc nie mamy z tym problemu. Akurat w przedszkolu też - z tego co rozmawiałem z panią nauczycielką - wszystko zjada - mówi Łukasz Zawada, tata Krzysia.

Krzyś ma duży apetyt na życie. Jest przebojowym pięciolatkiem. Wygląda zdrowo, ale jest ciężko chory. - Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Wszystkie badania w ciąży. Nic nie wskazywało na to, żebyśmy mieli jakiś problem z ciążą. Zresztą Krzysiu urodził się bardzo zdrowy, ważył 3700 i dostał 10 punktów, więc tak naprawdę cieszyliśmy się synkiem od samego początku - mówi Łukasz Zawada.

Od urodzenia dzielnie walczy

- To był cios w serce. Obydwoje z mężem po prostu pamiętam ten dzień jak upadliśmy na ziemię i się popłakaliśmy. Gdy Krzyś miał roczek, wcale nas to nie cieszyło. On leżał na brzuszku, nawet nie próbował raczkować, jedynie starał się pełzać, nie siadał. To był naprawdę najgorszy czas w naszym życiu - mówi Anna Zawada.