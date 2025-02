"Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny lód". Jak pomóc komuś, pod kim załamała się pokrywa lodowa?

Pod nastolatką na jeziorze w Drawsku Pomorskim załamał się lód. Udało jej się wydostać, nie potrzebowała pomocy medycznej, a wszystko nagrał monitoring. Eksperci przypominają, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczna do chodzenia pokrywa lodowa na zbiorniku wody w naturze, bo grubość lodu może się różnić - na środku zbiornika może być cieńszy niż przy brzegu. Strażacy wyjaśniają, jak można pomóc komuś, pod kim załamał się lód.

Ładna pogoda na pewno zachęcała do wyjścia z domu. Być może lód na jeziorze Okra w Drawsku Pomorskim wydawał się gruby, ale dla pewnej dziewczynki popołudniowy spacer w sekundzie zmienił się w skrajnie niebezpieczną sytuację. Kiedy weszła na zamarznięte jezioro, a lód się załamał, wpadła prosto do lodowatej wody.

Dlaczego spacer po zamarzniętej wodzie to zawsze zły pomysł

Niebezpieczne zajście na jeziorze Okra w Drawsku Pomorskim, do którego doszło w niedzielę, zarejestrował miejski monitoring.

- Film ten puściliśmy ku przestrodze, żeby pokazać, że jednak to społeczeństwo trzeba cały czas edukować, przypominać, że w każdej chwili zrobienie jednego kroku na lodzie może spowodować bardzo niebezpieczną sytuację - wskazuje Maciej Kurowski, komendant straży miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Bo nie tylko niska temperatura ma wpływ na to, czy lód jest gruby - ostrzegają służby.

"Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny lód"

- Nie można zakładać, że jeżeli przy brzegu jest dosyć duża grubość i utrzymuje nas, to dalej już będzie bezpiecznie i ten lód się nie załamie pod naszym ciężarem. (...) Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny lód. On zawsze może się załamać - ostrzega Grzegorz Walijewski, hydrolog z IMGW-PIB.

- Śnieg nas myli, nie widzimy grubości lodu, nie widzimy, gdzie ten lód mógł być wcześniej skuty przez rybaków, którzy przychodzą łowić. Jest to też zagrożeniem, bo w każdej chwili może się pod nami załamać ten lód - wskazuje Michał Walkiewicz.

Nawet jeżeli na zamarzniętym akwenie przebywa kilka osób i wydaje się, że jest bezpiecznie, to nigdy nie ma gwarancji, że dodatkowe obciążenie nie spowoduje, że lód w którymś momencie nie wytrzyma.

Bardzo szybko można znaleźć się w sytuacji zagrażającej życiu

Pokaz przygotowany przez śląskich strażaków obrazuje, jak szybko można znaleźć się w sytuacji zagrażającej życiu. Teraz to szczególnie ważne, bo ferie i duży mróz mogą zachęcać na przykład do jazdy na łyżwach, ale zamarznięty zbiornik to nie miejsce na taką rozrywkę.