Których produktów potrzebują powodzianie? "Przyjeżdżają tony darów, nie zawsze te, które są najpotrzebniejsze"

Przed powodzią to była szkoła. 22 września to także tymczasowy magazyn i sztab pomocy. - Potrzebujemy pianki budowlanej, potrzebujemy długich wkrętów do mocowania okien, których nie ma, potrzebujemy ochronników słuchu, bo jest kucie, które ludzie wykonują, i o to pytają, i okulary ochronne - wymienia jedna z osób zaangażowanych w odbudowę dotkniętych powodzią obiektów.