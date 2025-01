Emmanuel Macron: nie będzie szybkiego i prostego rozwiązania w sprawie wojny w Ukrainie

Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje do władz Ukrainy o realistyczne oczekiwania dotyczące jej terytorium. Do tej pory Francja stała murem za integralnością i niepodzielnością Ukrainy. Teraz Macron powiedział: "nie miejmy złudzeń, nie będzie szybkiego i prostego rozwiązania sprawy wojny w Ukrainie". Rosjanie znów przeprowadzili dziesiątki ataków na ukraińskie miejscowości. W Chersoniu wystrzelony przez nich dron trafił w miejski autobus.

Rozbite szyby, zalana krwią podłoga - tak wygląda autobus w Chersoniu po tym, jak trafił w niego wrogi dron. To kolejny z dowodów na to, że dla Rosjan nietykalnych celów nie ma. Jedna osoba zginęła, dziewięć zostało rannych.

Studenci i wykładowcy przenieśli się do Iwano-Frankiwska, ale wielu mieszkańców wciąż próbuje tam jakoś żyć. - Jesteśmy z tego miasta. Jeśli tu nie zostaniemy, nie będzie Chersonia, dlatego nadal tu mieszkamy - tłumaczy jeden z mieszkańców Chersonia.

Przed wojną Chersoń liczył około 280 tysięcy mieszkańców. Dziś cywilów jest 55 tysięcy, niemal co dziesiąty to dziecko. - Nie mogę wyjść z dzieckiem, zostawiam je u sąsiadki, szybko biegnę coś kupić i załatwić sprawy i zaraz wracam. W moim mieszkaniu nie ma drzwi ani okien. To straszne. Wciąż są ataki. Nie możemy ani spać, ani jeść - mówi jedna z mieszkanek Chersonia.