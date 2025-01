Dzieci nie poradzą sobie z depresją bez wsparcia. Gdański szpital edukuje, jak rozpoznać, że go potrzebują

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku przygotował cykl filmów edukacyjnych, które poruszają kluczowe kwestie zdrowia psychicznego młodych ludzi. W materiałach znajdują się praktyczne informacje dla nauczycieli, rodziców, ale też uczniów. Szpital podzielił się tymi nagraniami z pomorskimi szkołami z nadzieją, że pomogą zrozumieć i wspierać młode osoby w kryzysie zdrowia psychicznego.

Kryzys zdrowia psychicznego dotyka coraz więcej młodych osób, a system zdrowia nie nadąża za rosnącym problemem. Dzisiaj na 46 miejsc na oddziale Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przyjętych jest aż 76 pacjentów.

- Dostawiamy kolejne łóżka i staramy się dzielić to w taki sposób, żeby rzeczywiście te dzieci, na tyle ile to jest możliwe, odczuwały jakiś tam komfort. Natomiast pamiętajmy, to jest prawie dwa razy tyle łóżek i rzeczywiście jest to bardzo trudna sytuacja - podkreśla dr Mariusz Kaszubowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

Każde z nich wymaga natychmiastowego wsparcia, a przepełnione oddziały są problemem w całym kraju. - Przede wszystkim nastolatki, czyli trzeba liczyć od 12. do 17. roku życia, ale zdarzają się również dzieci młodsze: 6-7 lat nawet. Takie przypadki były również - przekazuje dr Mariusz Kaszubowski.

- Bardzo dużo depresji, które często kończą się próbami samobójczymi, samookaleczeniami. Myślę, że to jest trudny temat, bo bardzo ciężko normalnie rodzicom, nauczycielom, ale również samym pacjentom, uczniom, zrozumieć tak naprawdę, co się dzieje, skąd to się bierze i jak sobie z tym radzić - wskazuje Kacper Kąkol, lekarz rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży.

Specjalne filmy trafiły do pomorskich szkół

W zrozumieniu mają pomóc filmy edukacyjne przygotowane przez szpital. - Na ten moment nakręciliśmy pięć pilotażowych odcinków. Każdy dotyczy tak naprawdę innej tematyki. Są tematy dotyczące depresji, lęku, zaburzeń odżywiania, kryzysów - informuje Anna Czarnowska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

Materiały trafiły do pomorskich szkół. Mają uwrażliwić rodziców i nauczycieli na pierwsze symptomy tego, że być może dziecko nie radzi sobie ze swoimi problemami i potrzebuje pomocy.

- Materiały są bardzo konkretne i wskazują bezpośrednie możliwości kontaktu, ale - co najważniejsze - wskazują również to, na co należy zwrócić uwagę w codziennej pracy. W sytuacjach, które nam mogą się wydawać takim przemęczeniem ucznia czy może nawet objawami lenistwa, okazuje się, że jednak są ważnymi aspektami pogarszającego się samopoczucia - podkreśla Dorota Suchacz, dyrektorka II LO w Gdańsku.

Chodzi o to, żeby reagować jak najwcześniej, żeby pomóc dziecku, zanim jego problemy się nasilą i w konsekwencji doprowadzą do poważnej choroby.

- Szczera rozmowa jest bardzo ważna. I to myślę, że może zrobić każdy z nas dorosłych. Ale w tej szczerej rozmowie ważne jest zaopiekowanie się, zrozumienie, nieocenianie i w razie czego pokierowanie dalej. Po prostu czasami wystarczy być, ale być trzeba w odpowiedni też sposób - radzi lekarz Kacper Kąkol.

Przypominają, że depresję można leczyć

Jak podkreślają specjaliści, dziecko bez wsparcia nie poradzi sobie samo z depresją. W filmach szpital przypomina, że "depresja jest chorobą śmiertelną". "Nieleczona depresja prowadzi do śmierci. (...) Depresję można leczyć. Dlatego tak ważne jest proszenie o pomoc" - słyszymy w filmie.

Jak pokazuje doświadczenie, coraz więcej młodych osób nie radzi sobie z otaczającym ich środowiskiem. Stres, multimedia i pędzący świat często przytłaczają młode osoby.

- Stresem, który wynika z napięć i oczekiwań, jakie stawiają młodym ludziom wszyscy dookoła, włącznie z rodzicami. Są to lęki związane z tym, jak bardzo są oceniani w świecie wirtualnym. Media społecznościowe są bardzo trudnym kompanem w życiu codziennym i, rzeczywiście, młodzi ludzie spotykają się tam z różnymi problemami. Dodatkowo myślę, że jest to też stres związany z tym, żeby wypaść fantastycznie, żeby zdać maturę - wskazuje dyrektorka II LO w Gdańsku.

Cierpienie psychiczne dziecka potrafi trwać miesiące i nie zostać zauważone.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112

