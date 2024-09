Choroby przenoszone przez wodę powodziową mogą być bardzo groźne. Co należy wiedzieć?

- Wody powodziowe to jest po prostu błoto, w którym płynie wszystko. I materiał mineralny i materiał biologiczny, zgniła i zepsuta żywność. To się do niczego wszystkiego nie nadaje, więc trzeba unikać ich kontaktu takiego - o ile się uda - skórnego, jak i absolutnie nie spożywać wody ze wszystkich możliwych źródeł - ostrzega profesor nauk medycznych Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

"Odradzamy uzdatnianie wody samodzielnie"

Tylko to, co pozostało nietknięte przez żywioł, nadaje się do spożycia. Nawet dokładne umycie produktów czy obróbka termiczna nie usuną wszystkich zanieczyszczeń.

- Pamiętajmy, że to, co miało styczność z tą wodą powodziow, jest niezdatne do spożycia. Traktujmy to jako skażone po prostu. Jeżeli nawet było szczelnie zamknięte, to niestety musimy wziąć pod uwagę, że po prostu było zostało to ochlapane, zostało to zamoczone do opakowania mogły tego nie przetrzymać - mówi Marek Waszczewski z Biura Głównego Inspektoratu Sanitarnego.