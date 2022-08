W Siedlcach otwarto dom dla uchodźców z Ukrainy. "Tu mam spokój, mam koleżanki"

Sukces Solidarnej Paczki. Uchodźcy z Ukrainy otrzymali nie tylko doraźną pomoc Ponad 1000 rodzin uchodźców z Ukrainy otrzymało paczki z darami. Znaleźli w nich przemyślane... Akademik w Siedlcach zmienił się w dom uchodźcy - schronienie dla kobiet z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, które uciekły przed rosyjskimi bombami. Łącznie w budynku w Siedlcach mieszka 300 osób, ale miejsc jest dla 500.

- To są osoby, które przybywają głównie z Ukrainy wschodniej. To są osoby z doświadczeniem wojny, które już tak naprawdę nie będą miały do czego wrócić - wyjaśnia Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej.

Uchodźcy z budynku korzystają za darmo. Mają co jeść i mogą zostać, ile potrzebują. W budynku jest wszystko, czego im teraz potrzeba. - Tu mam spokój, mam koleżanki, mamy Polaków. Teraz tu mieszkamy - stwierdziła pani Marina.

Przymusowa ewakuacja z obwodu donieckiego

Spokój chcą mieć też inni Ukraińcy, którzy właśnie wyjeżdżają ze wschodu kraju, gdzie zarządzono przymusową ewakuację.

- Nasze miasto zostało zniszczone, nie ma tam jak żyć. Nie ma gazu, nie ma wody, nie ma elektryczności. Ukrywaliśmy się przez miesiąc w piwnicy, dopóki wojsko nie przywiozło nas tutaj - powiedziała jedna z ewakuowanych kobiet.

Choć wiele punktów pomocy Ukraińcom zniknęło z mapy Polski, to jednak wciąż są miejsca, w których mogą odetchnąć przez chwilę. Nie widać już jednak zapału, z jakim Polacy pomagali w pierwszych tygodniach wojny.

- Wszyscy przyzwyczailiśmy się w pewnym sensie do wojny. Zapominamy, o tym, że ci uchodźcy cały czas napływają. 1/5 to są ludzie z tych terenów okupowanych, pozbawiona majątku, czasami okradzeni ze wszystkiego, nawet zegarki tradycyjnie kradną rosyjscy żołnierze - podkreśla Kajetan Wróblewski z Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy.

Część uchodźców wraca do kraju

Ukraińcy przyjeżdżają do Polski przede wszystkim z traumatycznymi wspomnieniami z wojny. - Wszystko, co w życiu zaplanowaliśmy, zmieniło się w ciągu jednej sekundy - powiedziała jedna z ewakuowanych z Ukrainy kobiet.

Dziennie do stolicy przyjeżdża około pół tysiąca osób za wschodniej granicy, ale niedługo może być ich więcej.

- Za moment przyjdzie jesień i będzie kolejny dramat, zaczną przyjeżdżać do nas ludzie, którzy teraz mogą mieszkać w budynkach bez okien i bez ogrzewania, bez infrastruktury - zwraca uwagę Justyna Grabowska z Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy.

W Medyce już nie widać takiego ruchu, jak w lutym czy w marcu, ale na co dzień granicę w kierunku polski pokonuje nawet 25 tysięcy osób.

- Od 24 lutego my już odprawiliśmy pięć milionów trzysta tysięcy osób na kierunku z Ukrainy do Polski. W tym samym czasie na kierunku z Polski do Ukrainy odprawiliśmy trzy miliony czterysta tysięcy osób - poinformowała por. Anna Michalska, rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej.

Coraz częściej nasi wschodni sąsiedzi wracają do Ukrainy tylko na chwilę - odwiedzić rodzinę, czy zawieść rzeczy, których teraz tam brakuje.

Autor: Marta Warchoł / Źródło: Fakty po południu TVN24