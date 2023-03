Poparcie dla Zjednoczonej Prawicy wzrosło. Najnowszy sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Od 2028 roku wszystkie nowo budowane budynki w Unii mają spełniać standardy zero emisyjności i - jeśli będzie to technicznie możliwe - posiadać panele fotowoltaiczne. Dwa lata wcześniej przepisy obejmą budynki publiczne. Wyjątkiem będą zabytki. Taką decyzję podjął Parlament Europejski. Zmiana tak zwanej "dyrektywy budynkowej" to także kolejny krok w stronę rezygnacji z surowców energetycznych, w tym tych z Rosji.

»