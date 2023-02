Koalicja Obywatelska przed PiS. Najnowszy sondaż partyjny dla "Faktów" TVN i TVN24

Reżimowy sąd w Grodnie w pokazowym procesie wydał podyktowany politycznymi względami wyrok. Andrzej Poczobut został skazany na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi jest uznawany za więźnia politycznego. Od niemal dwóch lat znajduje się za kratami. Reżim Łukaszenki uznał go winnym absurdalnych zarzutów - "wzniecania nienawiści" i "wzywania do działań na szkodę Białorusi". Premier Morawiecki mówi o nieludzkim, a polskie MSZ o niesprawiedliwym wyroku. I po raz kolejny zapowiada, że zrobi wszytsko, by pomóc uwięzionemu dziennikarzowi. Jednocześnie przyznając, że możliwości są ograniczone.

