Szpital Bielański odmawia "aborcji w przypadku ciężkich wad płodu". "Działania absolutnie bezprawne"

Psychologowie obserwują, że z powodu pandemii coraz więcej osób zgłasza się do nich po wsparcie. Strach, lęk, obawy przed utratą pracy to emocje, z którymi coraz gorzej sobie radzimy. Epidemia to szczególnie trudny czas dla personelu medycznego. Nieustające zmęczenie, ogromny stres i codzienna walka o ludzkie życie - to od kilku miesięcy rzeczywistość pracowników medycznych. Żeby ich wesprzeć Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie uruchomił bezpłatną pomoc psychologiczną. Wystarczy zadzwonić. Infolinia działa całą dobę. Chodzi o to, by osoby narażone na traumatyczne przeżycia mogły zadzwonić, podzielić się swoimi emocjami i otrzymać adekwatne wsparcie.

