Problem jest tak ogromny, że powstają ośrodki odwykowe dla noworodków

To jedna z największych amerykański plag. Chodzi o śmiertelnie groźne opioidy, które przyjmują nawet kobiety w ciąży. Chcą uśmierzyć ból, ale krzywdzą swoje dzieci. Problem jest tak poważny, że otwierają się placówki, gdzie noworodki trafiają na detoks.

Po przeszczepie płuc urodziła dziecko. To pierwszy taki przypadek w Polsce Trzy lata temu pani Patrycja przeszła udaną operację przeszczepienia płuc, które zniszczyła... Amerykański kryzys opioidowy, czyli epidemia uzależnień od silnych leków przeciwbólowych, dotyka także najmłodszych. - Kiedy zobaczysz u dziecka zespół abstynencyjny, to już nigdy tego nie zapomnisz. Objawy u dorosłego i u dziecka wyglądają prawie tak samo - mówi Tara Sundem, dyrektor dziecięcej placówki medycznej Hushabye Nursery.

Te objawy to napięcie, drgawki, biegunka, gorączka czy bezdechy. Noworodki z takimi dolegliwościami mogą trafić na oddział neonatologiczny. Ale w Stanach Zjednoczonych powstają też dziecięce ośrodki odwykowe. Na przykład klinika w Arizonie. - W salach mamy nowoczesne gondole, które - w razie ataku - dla uspokojenia dzieci same się kołyszą i wydają dźwięki przypominające te z łona matki i bicie jej serca. Są też bujaczki, przewijaki i łóżka dla rodziców, bo chcemy, żeby zostali przy maleństwach - dodaje Tara Sundem.

W szafkach jest też Nalokson. Jedyny zatwierdzony przed Agencję Leków i Żywności lek, który zapobiega śmiertelnym skutkom zatrucia opioidami. Stan noworodków stale kontroluje personel. Opiekunka Clarissa Collins ból rodziców zna z autopsji. Źle znosiła ciążę i sięgała po leki. - Moja córka przeszła detoks. Na szczęście nie potrzebowała leków, ale leżała w szpitalu. Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleca, żeby pobyt trwał od 5 do 7 dni. Wiem dlaczego. Przez cztery córka radziła sobie nieźle, później było gorzej - opowiada Clarissa Collins, która przeszła terapię z córką, pracowniczka Hushabye Nursery.

Alarmujące dane

Amerykańskie dane pokazują, że dzieci z zespołem abstynencyjnym w ostatnich latach przybywało. W 2020 roku zdiagnozowano go u sześciorga noworodków na tysiąc żywych urodzeń w szpitalach, a wiele dzieci rodzi się w domach. W 2019 roku 7 procent kobiet przyznało, że w trakcie ciąży przyjmowały opioidy. Mowa głównie o fentanylu - dużo silniejszym od morfiny i uzależniającym bardziej niż heroina. Tabletki są dostępne tylko na receptę, ale nielegalne - z meksykańskich i chińskich manufaktur - zdominowały czarny rynek.

- Kobiety ciężarne fentanyl stosują i nadużywają. Także nieświadomie, bo zdarza się, że jest w składzie jakiegoś leku. Na podstawienie badań kału i krwi pępowinowej noworodków sprawdzamy, czy ich mamy przyjmowały fentanyl - wyjaśnia doktor Suma Rao, neonatolog ze Szpitala Uniwersyteckiego Banner w Phoenix.

Prezydent Joe Biden wygospodarował pieniądze na walkę z przemytem i handlem narkotykami, przez które rocznie umiera ponad sto tysięcy osób. - Robimy, co możemy, żeby ten kryzys był mniejszy. Rodziny są nam bardzo wdzięczne, ale dla nas największa radość to widzieć, jak cała rodzina wraca do zdrowia - zapewnia Tara Sundem.

Autor: Paula Praszkiewicz / Źródło: Fakty po południu TVN24