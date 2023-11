Zagraniczne media o Polsce. "Zmiana sytuacji doprowadza do wściekłości Kaczyńskiego"

To nowy początek dla polskiej polityki, zmiany są nieuchronne - piszą zagraniczni dziennikarze, relacjonując pierwsze posiedzenie sejmu nowej kadencji. Zastanawiają się, dlaczego dotychczasowy premier kurczowo trzyma się władzy i po co tworzy rząd z góry skazany na niepowodzenie. W pierwszych przemówieniach nakreśla się też podstawowa różnica między obozami władzy. Zwycięska koalicja jest proeuropejska, liderzy prawicy - Brukselą i Berlinem straszą.

Chociaż PiS wygrało wybory, inauguracyjne posiedzenie Sejmu pokazało, że władzę zdecydowanie straciło - tak pierwsze posiedzenie niższej izby polskiego parlamentu w nowej kadencji komentuje POLITICO i zwraca uwagę, kogo taki obrót spraw dotknął najbardziej. "Zmiana sytuacji doprowadza do wściekłości Kaczyńskiego, który przez ostatnie osiem lat de facto rządził Polską. Potępił Koalicję Obywatelską za okazywanie "niemieckiej arogancji", co stanowi element długotrwałych wysiłków mających na celu ukazanie Tuska i jego partii jako podległych Berlinowi" - pisze POLITICO.

Przekazanie władzy w Polsce - na co zwraca uwagę amerykańska agencja Associated Press - opóźnia się ze względu na decyzje prezydenta, który misję utworzenia nowego rządu powierzył Mateuszowi Morawieckiemu. "Przemawiając, wyraził on chęć zbudowania nowego rządu ponad podziałami partyjnymi. Kiedy zaapelował o wsparcie, jego krytycy zareagowali śmiechem" - podaje AP. "The Washington Post" zwraca zaś uwagę, że to nie jedyny moment, który rozbawił wczoraj nowo zaprzysiężonych posłów. - Nie zgodzę się na żadne obchodzenie i naginanie prawa - powiedział Duda. "Na słowa te posłowie odpowiedzieli śmiechem, bo zarówno PiS, jak i samego Dudę, w ostatnich latach oskarżano o łamanie procedur" - donosi "The Washington Post"