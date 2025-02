"Dojście Merza do władzy nie mogło nastąpić w bardziej krytycznym momencie dla Europy. Kadencja Merza na stanowisku kanclerza prawdopodobnie będzie najbardziej znaczącą od czasu zimnej wojny" - ocenia portal Politico. Takich komentarzy jest więcej. Zwraca się uwagę na to, że nowe niemieckie władze będą musiały stawić czoło wyzwaniom krajowym, ale i globalnym - w świetle nowego porządku, który właśnie powstaje po tym, jak do Białego Domu wrócił Donald Trump.

"Francja, Wielka Brytania i Polska już się przebudziły - teraz czas na Niemcy. A nie ma czasu do stracenia" - pisze niemiecki "Der Tagesspiegel". "Wybory się skończyły, teraz najważniejsza jest jedna rzecz: szybkość. Wokół Niemiec i Europy ma miejsce ogromna zmiana geopolityczna, która rzuca Niemcom wyzwanie w wyjątkowy sposób" - czytamy w niemieckim dzienniku.

To jego ruchy będzie śledzić teraz cała Europa, bo to on, w krytycznym dla kontynentu momencie będzie tworzyć nowy rząd, rząd największej gospodarki regionu.

Gratulacje spływają z całego świata

"Silne Niemcy są niezbędne dla silnej Europy. Razem musimy wzmocnić nasze bezpieczeństwo, wspierać Ukrainę i pobudzić nasze gospodarki. Nie mogę się doczekać ścisłej współpracy z Tobą" - czytamy we wpisie Petteri Orpo, premier Finlandii.

Do Friedricha Merza spływają gratulacje z całego świata. W tym od szefa NATO. "Istotne jest, aby Europa zwiększyła wydatki na obronę, a Twoje przywództwo będzie fundamentalne" - pisze Mark Rutte, sekretarz generalny NATO.

Friedrich Merz zabiera się za tworzenie nowej koalicj Katarzyna Sławińska/Fakty TVN

W podobnym tonie pisze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Europa musi być w stanie się bronić, rozwijać swoje gałęzie przemysłu i osiągać niezbędne rezultaty. Europa potrzebuje wspólnych sukcesów, a te sukcesy przyniosą Europie jeszcze większą jedność".

Do wyniku wyborów, w których zwyciężyła konserwatywna frakcja CDU/CSU, ustosunkował się też Donald Trump. W swoich mediach społecznościowych zasugerował, że to po części jego zasługa.

- Wygląda na to, że partia konserwatywna wygrała w Niemczech ważne i wyczekiwane wybory. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, Niemcy byli zmęczeni panującym od lat brakiem zdrowego rozsądku, zwłaszcza w sprawie energetyki i imigracji. To wielki dzień dla Niemiec i dla Stanów Zjednoczonych Ameryki pod przywództwem dżentelmena o imieniu Donald J. Trump. Gratulacje dla wszystkich - jeszcze wiele zwycięstw przed nami! - pisze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Na barkach polityka spoczywa ogromna odpowiedzialność

Na barkach 69-letniego polityka spoczywa ogromna odpowiedzialność. Jego decyzje w dużej mierze zdeterminują dalsze losy rozmów w sprawie ewentualnego pokoju w Ukrainie. I wydaje się, że przyszły Kanclerz Niemiec ma co do tego jasność, a na pewno ma swój pogląd. Uważa, że Europa musi budować niezależność od Ameryki Trumpa.

- Merz poprowadzi Europę w zupełnie nowym kierunku. W piątek zasugerował, że nadszedł czas, aby zbadać współpracę nuklearną między Francją, Wielką Brytanią i Niemcami (i innymi krajami), aby zastąpić amerykański parasol nuklearny, który gwarantuje Europie bezpieczeństwo przed rosyjskim atakiem - czytamy w portalu "Politico".

Prawdopodobny kanclerz jako kierunek swoich pierwszych zagranicznych wizyt po zaprzysiężeniu wybierze Polskę i Francję. Zapowiadał to w wywiadzie dla "Bild". - Musimy ponownie ściślej współpracować w Europie. Dlatego pierwszą rzeczą, którą zrobiłbym jako kanclerz, byłaby wizyta w Paryżu i Warszawie. Jeśli to możliwe, zrobiłbym to tego samego dnia - mówi Friedrich Merz, prawdopodobnie przyszły kanclerz Niemiec.

Największym zwycięzcą AfD?

Niemiecka prasa sporo uwagi poświęca też Alternatywie dla Niemiec. To ta skrajnie prawicowa i populistyczna partia - choć na drugim miejscu - jest największym zwycięzcą niedzielnych wyborów.

"Zadaniem Merza jako kanclerza będzie przywrócenie zaufania do politycznego centrum, a co ważniejsze, do samego systemu, do wyższości liberalnej demokracji nad podejściem autorytarnym" - czytamy w "Der Spiegel". "Jeśli mu się to nie uda, to prawdopodobnie będzie koniec. AfD stanie się jeszcze silniejsza w następnych wyborach, być może zostanie nawet najsilniejszą partią" - pisze niemiecki tygodnik.

Sikorski o wyniku wyborów w Niemczech TVN24

Według "Die Welt" wzmocnieniu AfD w najbliższych latach może zapobiec jedynie zły dobór liderów partii.

- Alice Weidel, kandydatka AfD na kanclerza, prowadziła niesympatyczną, zaskakująco niekompetentną, drewnianą kampanię wyborczą. Nie ma cech premierki Włoch Giorgii Meloni, premiera Węgier Viktora Orbana czy holenderskiego antyimigracyjnego polityka Geerta Wildersa - ocenia niemiecki dziennik.

