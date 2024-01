Wołodymyr Zełenski zaprasza na konferencję pokojową w Szwajcarii. Tylko Rosji ma tam nie być

Prezydent Ukrainy przyleciał do szwajcarskiego Davos z określoną misją: nie chce, by świat zapomniał o rosyjskiej napaści na jego kraj. Przed rozpoczęciem Światowego Forum Ekonomicznego "Politico" napisało, że "Zełenski udaje się do Davos, by Ukraina znów była w centrum uwagi. Rywalizują z nią wojna na Bliskim Wschodzie i wybory prezydenckie w USA".