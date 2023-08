Wartość rubla drastycznie spada. "Cała zagranica się z nas teraz śmieje"

Władimir Sołowjow to czołowy rosyjski propagandysta i człowiek Putina. Wolno mu powiedzieć więcej niż przeciętnemu Rosjaninowi. Jeśli on publicznie traci nerwy, to znaczy, że w Rosji dzieje się źle. - Cała zagranica się z nas teraz śmieje! Z tego, że jedną z najsłabszych walut jest teraz rubel - alarmuje Władimir Sołowjow. Sołowjow wścieka się, bo rosyjska waluta przekroczyła psychologiczną barierę - 100 rubli za dolara. Do wyobraźni Rosjan przemawia to, że za jednego rubla można dostać teraz nie więcej niż jednego amerykańskiego centa. Rubel jest na rynkach przyrównywany jedynie do tureckiej liry i argentyńskiego peso, czyli szoruje po dnie. Dla przeciętnego Rosjanina oznacza to, że idą jeszcze cięższe czasy. - Kurs dolara jest bezpośrednio powiązany z cenami żywności. Więc jeśli pójdziemy do dowolnego sklepu, od razu zobaczymy, że wzrost cen żywności przekracza jakiekolwiek oficjalnie podawane wskaźniki - mówi Kamil, mieszkaniec Moskwy i kontroler finansowy.