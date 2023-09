Narzędziem wywoływania emocji w kampanii wyborczej w Polsce stały się ostatnio relacje z sąsiadami. Spór o eksport zboża z Ukrainą, potem błędnie powielane słowa o wstrzymaniu dostaw broni. Te nieporozumienia to paliwo dla rosyjskiej dezinformacji. W tym kontekście ważne jest, by posłuchać, co mają do powiedzenia adwokaci Ukrainy na świecie. Jednym z nich jest Ołeksandra Matwijczuk, przewodnicząca Centrum Wolności Obywatelskich - instytucji, która została w 2022 roku uhonorowana pokojową nagrodą Nobla.

Jakub Loska: Chciałbym zapytać o przyjaźń polsko-ukraińską. Czy Pani zdaniem ta przyjaźń przetrwa obecne napięcia między władzami w Warszawie i Kijowie?

Ołeksandra Matwijczuk: Pewnie, że tak. Patrzę w przyszłość z optymizmem. Kiedy rozpoczęła się inwazja na pełną skalę, otrzymaliśmy tyle pomocy i solidarności ze strony zwykłych ludzi w Polsce. Ukraińcy nigdy nie zapomną, kto był z nami w tym najmroczniejszym czasie. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dlatego jestem pewna, że całe napięcie polityczne przeminie.

Jakub Loska: Co powiedziałaby Pani ludziom na Zachodzie, którzy mówią, że są zmęczeni ciągłym pomaganiem Ukrainie? Mówią: dosyć tego.

Ołeksandra Matwijczuk: Po pierwsze, chcę wyrazić prawdziwą wdzięczność za pomoc, którą otrzymaliśmy, bo kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja, cywilizowana świat powiedział "mamy nadzieję, że Ukraina nie upadnie. To nie jest tylko wojna między dwoma państwami. To jest wojna między dwoma systemami - autorytaryzmem i demokracją. Pomóżmy ukraińskiej demokracji w walce z rosyjskim imperializmem". Ukraina zaczęła dostawać uzbrojenie, weszły w życie poważne sankcje na Rosję, ale przyszedł czas na zmianę narracji, na inną, bardziej ambitną. Pomóżmy Ukrainie wygrać szybko. Bo jest ogromna różnica pomiędzy "pomóżmy Ukrainie, by nie upadła", a "pomóżmy Ukrainie szybko wygrać". Różnicę między tymi dwoma podejściami możemy łatwo zmierzyć, patrząc na rodzaje dostarczanej nam broni, siłę sankcji, szybkości podejmowanych decyzji. Nasza walka jest z korzyścią również dla ludzi w innych krajach, nie tylko dla Ukraińców. Ukraińcy walczą nie tylko dla samych siebie, ale w ochronie całego porządku międzynarodowego ustanowionego po II wojnie światowej. Zapobiegamy wybuchowi III wojny światowej. Rosja jest imperium. Imperium ma swoje centrum, ale nie ma granic. Jeśli my w Ukrainie nie zatrzymamy Putina, on pójdzie dalej.

Czas na sprawiedliwość?

Jakub Loska: Wspomniała pani o Putinie. Czy Pani zdaniem Putin kiedykolwiek stanie przed wymiarem sprawiedliwości?

Ołeksandra Matwijczuk: Nie mam żadnych wątpliwości. Jeśli będzie żywy, dosięgnie go sprawiedliwość. Mamy wiele przykładów z historii ludzkości, kiedy przywódcom reżimów autorytarnych wydawało się, że są nietykalni, ale upadli i stanęli przed sądem. Dobrym przykładem jest Milosević. Serbia nie chciała go wysłać do Hagi, ale kiedy nowy rząd Serbii chciał poprawić swoje relacje z innymi krajami, to musiał zmienić w tej kwestii zdanie.

