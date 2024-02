W amerykańskim środowisku dziennikarskim zawrzało. Tucker Carlson ma przeprowadzić wywiad z Putinem

Tucker Carlson przez lata był twarzą prawicowej stacji Fox News i gwiazdą amerykańskiej telewizji. Jedni komentują, że lubi mijać się z prawdą, drudzy - że to po prostu kłamca i dystrybutor dezinformacji. Bronił między innymi wyznawców Donalda Trumpa, którzy zaatakowali Kapitol, a teraz uderza w wolną Ukrainę. Dlatego dziennikarzy nie dziwi, że to właśnie jemu Władimir Putin postanowił udzielić wywiadu.

- Dziś wieczorem jesteśmy w Moskwie. Jesteśmy tutaj, aby przeprowadzić wywiad z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wkrótce to zrobimy. Przeprowadzenie takiego wywiadu wiąże się, oczywiście, z ryzykiem - mówi na udostępnionym nagraniu.

W amerykańskim środowisku dziennikarskim zawrzało. Słychać komentarze, że Putin dostaje szansę, by bez przeszkód przekonać przeciętnego Amerykanina, że wojna w Ukrainie jest słuszna, a rosyjscy żołnierze nie popełnili zbrodni wojennych. Dziennikarze podkreślają, że Tucker Carlson niczym nie ryzykuje, bo jest ulubieńcem Kremla. Nie grozi mu los Evana Gerskovicha i Ałsu Kurmaszewej - amerykańskich reporterów, których bezpodstawnie przetrzymuje reżim Putina. Jest gwiazdą rosyjskiej propagandy, bo rzekomo mówi "całą prawdę o wojnie w Ukrainie".

Zwolnienie z Fox News

Nagranie Carlsona z Moskwy odkłamuje dziennikarka CNN Abby Phillip, która przekonuje, że nie jest on dziennikarzem. - Nawet nie jest mu do tego blisko. Zgodził się z tym nawet jego były pracodawca w sprawie sądowej - podkreśla.

Tucker Carlson zdobył sławę jako bezkompromisowy i wyjątkowo stronniczy komentator prawicowej telewizji Fox News. Kiedy został pozwany o zniesławienie we wspomnianej sprawie sądowej, prawnicy Foxa argumentowali, że "Carlson w swoich programach, w poruszanych przez siebie tematach nie stwierdza faktów. Zamiast tego angażuje się w przesadne komentarze, których nie można traktować dosłownie".

Wywiad z Putinem

Carlson broni uczestników ataków na Kapitol, gloryfikuje Trumpa. Po wywiadzie na wyłączność z byłym amerykańskim prezydentem przyszedł czas na Putina. - Większość Amerykanów nie ma informacji, nie ma pojęcia, co dzieje się w Rosji czy w oddalonej o 600 mil Ukrainie - przekonuje na jednym z nagrań Carlson.

- Przez dwa lata prawdziwi dziennikarze ryzykowali życiem, by na miejscu relacjonować codziennie, co dzieje się w Rosji i w Ukrainie. Dotyczy to również dwojga dziennikarzy, którzy są bezpodstawnie przetrzymywani przez Władimira Putina - przypomina z kolei dziennikarka CNN Abby Phillip.