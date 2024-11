Taylor Swift, Lady Gaga, Kanye West czy Mel Gibson. Jaką rolę w wyborach w USA odgrywają celebryci?

- Donald Trump kandyduje, by stać się amerykańskim tyranem. Nie rozumie tego kraju, jego historii ani tego, co znaczy być głęboko amerykańskim. I dlatego 5 listopada oddam swój głos na Kamalę Harris i Tima Walza. Wzywam wszystkich, którzy wierzą w amerykański styl życia, by dołączyli do mnie - przekonywał Bruce Springsteen.