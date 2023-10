Strefa Gazy jest niewiele większa od Krakowa. Dlaczego od lat jest to tak niebezpieczny region?

Burzliwa historia

Do gwałtownego nasilenia doszło podczas pierwszej intifady, czyli powstania Palestyńczyków przeciwko izraelskiej okupacji. O nieustającym rozlewie krwi premier Icchak Rabin powiedział, że chciałby, aby Strefa Gazy spłynęła do morza, ale to niemożliwe, więc trzeba znaleźć inne rozwiązanie.

W 1993 roku Rabin i Jasir Arafat, lider Organizacji Wyzwolenia Palestyny, podpisali słynne porozumienia z Oslo, które miały zagwarantować pokój i stały się podstawą do utworzenia Autonomii Palestyńskiej. Izrael kontrolował Gazę przez 38 lat. W 2005 roku, decyzją premiera Ariela Szarona, Izraelczycy wycofali ze Strefy swoje siły oraz ewakuowali osadników. Rok później wybory w Gazie wygrał Hamas - polityczno-militarna organizacja terrorystyczna, która do dziś sprawuje tam władzę. Właśnie z terenów Gazy Hamas wyprowadza dziś ataki. Od 2007 roku Strefa Gazy jest przez Izrael objęta blokadą. To Tel Awiw dostarcza tam żywność, prąd i wodę. To strategiczna kontrola i zależność. Z powodu zanieczyszczenia i zasolenia - aż 90 procent wód gruntowych nie nadaje się tam do picia.