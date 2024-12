"Politico" uznało Giorgię Meloni za najbardziej wpływową osobę w Europie w nadchodzącym roku

Jeśli Donald Trump będzie chciał zadzwonić do Europy, to wykręci jej numer. Giorgia Meloni - premier Włoch - została uznana przez magazyn "Politico" najbardziej wpływowym politykiem nadchodzącego roku. Prognoza redakcji jest autorska i wskazuje listę europejskich polityków, od których zależeć będzie kierunek, w jakim podąży kontynent. Są na niej pozytywni i negatywni bohaterowie. W zestawieniu "Class of 2025" jest też aż czterech polityków z Polski.

- Zasadami kardynalnymi są wolność, równość między narodami, demokracja i solidarność. Jest coś, co wykracza poza zwykłą współpracę między narodami. To świadomość życia w trudnym świecie, odpowiedzialność, jaką to narzuca, siła idei i odwaga potrzebna do obrony tych idei - powiedziała premier Włoch.