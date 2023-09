Ostre reakcje w Niemczech, ustalenia hiszpańskiej agencji prasowej. Zagraniczne media o aferze wizowej

Polska pitbullem Europy - drwi kanadyjska gazeta w komentarzu do afery wizowej. I na tym koniec żartów dziennikarzy, bo sprzedawanie wiz do strefy Schengen to sprawa bardzo poważna. Mogli je uzyskać potencjalni terroryści. Nawet jeśli polski rząd twierdzi, że afery nie ma, to kolejny przykład podsyłają Hiszpanie.

Po przylocie do Nowego Jorku minister Zbigniew Rau po raz pierwszy odniósł się do afery wizowej, uznając, że takowej nie ma. - Nie zgadzam się z pani terminem "afera wizowa". Nie było żadnej afery, nie ma żadnej afery - stwierdził szef MSZ w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Inaczej uważają jednak zagraniczni dziennikarze, którzy - w odróżnienia od polskiego ministra - nazywają proceder wydawania przez nasz kraj wiz w zamian za łapówki nie tylko aferą, ale też "skandalem o niewyobrażalnych rozmiarach", który wstrząsa nie tylko polskim rządem, ale też całą strefą Schengen.

Niemiecki "Bild" - nie przebierając w słowach - mówi o "hipokryzji Polski". "Rząd Polski w kampanii wyborczej! Od miesięcy poruszane są tylko trzy tematy: 1. Korupcja! 2. Strach przed uchodźcami! 3. Wszystkiemu winni są Niemcy (w pakcie z liderem opozycji Donaldem Tuskiem)! Teraz ta parszywa kampania zjada własny ogon!" - można przeczytać.

Dziennikarze "Bilda" w krótkim, ale dosadnym komentarzu sugerują, że Prawo i Sprawiedliwość od zawsze oskarża Niemcy o "głupotę i naiwność", bo rząd w Berlinie niewystarczająco kontroluje napływ uchodźców. "Teraz wyszło na jaw: 'zalew' migrantów został wzmożony przez skorumpowanych, warszawskich urzędników. Nielegalni uchodźcy z kupionymi polskimi dokumentami są celowo przepuszczani do Niemiec" - wskazuje "Bild".

"Süddeutsche Zeitung" przypomina, że rząd PiS od lat prowadzi kampanię przeciwko migrantom z Bliskiego Wschodu i Afryki, a dzięki tej strategii wygrał wybory w 2015 roku. A teraz, 8 lat później, świat obiegają szokujące doniesienia, że setki tysięcy migrantów do Polski mogli wpuścić związani z obozem władzy urzędnicy. "Portal Uganda Watchdog w maju informował o przypadkach, w których mieszkańcy Kenii stracili kilka tysięcy dolarów, próbując uzyskać polską wizę pracowniczą. Kenijskich stron internetowych załatwiających polskie wizy Schengen można znaleźć w internecie całe mnóstwo" - informuje "Süddeutsche Zeitung".

Kanadyjska gazeta "Le Journal de Montréal", powołując się na francuską agencję prasową, sugeruje, że rządząca w Polsce partia robi wszystko, by umniejszyć i wyciszyć problem. "Populistyczni nacjonaliści u władzy starają się za wszelką cenę bagatelizować sprawę. Według nich dotyczy ona jedynie 'kilkuset wiz'" - pisze "Le Journal de Montréal".

Kolejne doniesienia

Kolejne zagraniczne media docierają do konkretnych przypadków handlowania przez polskie władze wizami Schengen. "Hiszpańska agencja prasowa dowiedziała się o przypadku, gdy w 2022 roku osoba niespełniająca wymogów do uzyskania wizy do strefy Schengen dostała taki dokument w polskiej ambasadzie zlokalizowanej w państwie Bliskiego Wschodu, w zamian za zapłatę równowartości 5000 euro - donosi gazeta "La Vanguardia" na swojej stronie internetowej.

Dziennikarze BBC oceniają wprost, że ujawniony skandal może wpłynąć na wynik rządzącej partii w nadchodzących wyborach, a francuskie radio publiczne przypomina, że PiS nie ogranicza się jedynie do straszenia migracją podczas kampanii, ale chce też poruszyć tę kwestię na zaplanowanym w dniu wyborów referendum. "To kolejny problem PiS. Organizuje referendum w sprawie odrzucenia zaproponowanego przez Unię Europejską paktu migracyjnego. To stanowisko będzie im trudniej utrzymać, gdyż partia mogła pomagać niektórym migrantom w uzyskaniu wiz Schengen w zamian za pieniądze" - przekazuje Radio France Internationale.

Lokalna kanadyjska gazeta "Le Soleil" w artykule pod tytułem "Polska, pitbull Europy" zwraca też uwagę na sposób, w jaki politycy rządzącego obozy chcą zadać referendalne pytania dotyczące migracji. "Warto zwrócić uwagę na sformułowanie tych pytań. Jedno z nich brzmi 'Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów'. Kto odważyłby się odpowiedzieć 'Tak' na takie pytania? Poza bardzo, bardzo 'złymi" Polakami?' - pyta "Le Soleil".

