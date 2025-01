"Musk i Putin próbują zmieść międzynarodowy ład". Miliarder przejął slogan węgierskiej prezydencji

Elon Musk deklaruje, że jego portal jest oazą wolności słowa, ale zarzuca mu się, że dąży do informacyjnego monopolu, z którym rzekomo walczy. - Mamy wiele gazet, takich jak "The New York Times", "The Wall Street Journal", "The Washington Post" oraz kilka innych - i to one decydują o tym, co jest ważne. Tak nie powinno być. To skumulowany głos ludzi powinien decydować o tym, co jest ważne - mówi Musk.