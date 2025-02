Między Moskwą a Waszyngtonem. Rijad areną rozmów o Ukrainie

We wtorek w Rijadzie sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Władimir Putin i książę Mohammed bin Salman darzą się co najmniej sympatią. Zażyłość obu przywódców nie zmalała po rosyjskiej napaści na Ukrainę, a Rijad stał się jedną z niewielu stolic, do których Putin może swobodnie latać bez obawy o aresztowanie. Arabia Saudyjska nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego.

- Mamy stabilne, dobre relacje w polityce, gospodarce i sferze humanitarnej. I oczywiście ważne jest, abyśmy wymieniali się wzajemnie informacjami i poglądami na temat tego, co dzieje się w regionie - mówił o Arabii Saudyjskiej rosyjski przywódca.

Szczególne relacje Arabii Saudyjskiej i USA

Arabia Saudyjska to najbliższy sojusznik Ameryki w świecie arabskim. Nie zmieniło się to nawet po tym, kiedy CIA wprost stwierdziła, że księże Bin Salman zlecił zabójstwo dziennikarza "Washington Post" Jamala Chaszodżdżiego.

Władze Arabii Saudyjskiej formalnie zachowują neutralność

Gdyby doszło do spotkania Trump-Putin w Arabii Saudyjskiej, to dla gospodarzy byłaby to wielka nobilitacja. Na ich kraj skierowane byłyby oczy całego świata. Saudyjczycy po napaści Rosji na Ukrainę wielokrotnie oferowali swoje mediacje, formalnie jednak zachowują neutralność. Władze Arabii spotykały się w ostatnich latach zarówno z Rosjanami, jak i z Ukraińcami.