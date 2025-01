Trzy osoby będą realizowały politykę zagraniczną Donalda Trumpa

Marco Rubio, Michael Waltz, Pete Hegseth - to oni przez najbliższe cztery lata będą firmować amerykańską politykę zagraniczną. We wtorek na sekretarza stanu zaprzysiężony został senator Marco Rubio, który ma wyważone stanowisko w sprawie wsparcia dla Ukrainy, choć nie ukrywa, że z punktu widzenia amerykańskich interesów dla Waszyngtonu ważniejszy jest Pekin. Sekretarzem obrony ma zostać Pete Hegseth, były wojskowy i prezenter telewizyjny, a doradcą prezydenta ds. bezpieczeństwa - Michael Waltz.

To Chiny i ich zakusy wobec Tajwanu będą dla niego jednym z najważniejszych zadań. - Musimy pogodzić się z myślą, że jeśli nie wydarzy się coś dramatycznego, co sprawi, że Chiny zrozumieją, że koszt interwencji na Tajwanie jest zbyt wysoki, będziemy musieli zmierzyć się z tym problemem jeszcze przed końcem tej dekady - mówił w Senacie podczas wysłuchania Marco Rubio, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych.

- Przez lata bardzo dobrze nam się współpracowało. Uważam, że ma pan umiejętności i kwalifikacje, by objąć stanowisko sekretarza stanu - mówiła Jeanne Shaheen podczas obrad Komisji. Taka opinia z ust demokratycznej senator to wyjątek wśród nominowanych przez Trumpa urzędników.

Były żołnierz i prezenter telewizji "Fox News"

Zwolennik twardej polityki wobec Pekinu

Kolejną ważną z punktu widzenia Polski i całej polityki zagranicznej Donalda Trumpa osobą jest Michael Waltz - doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa. Podobnie jak Rubio i Hegseth jest zwolennikiem twardej polityki wobec Pekinu. Do tego stopnia, że w 2021 roku nawoływał do bojkotu zimowych igrzysk olimpijskich w Chinach. Mimo to broni on obecności TikToka w USA, choć stawia warunki.