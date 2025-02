Luis Rubiales pocałował piłkarkę bez jej zgody. Rozpoczął się proces w sprawie, która w 2023 roku wywołała skandal

To temat, który poruszył wielu ludzi, bo pokazuje, z czym musi mierzyć się wiele kobiet, nie tylko w krajach z rozwiniętą tradycją maczyzmu. W sierpniu 2023 Hiszpanki - piłkarki - zdobyły złoto na mundialu. Podczas ceremonii wręczenia medali szef Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej Luis Rubiales pocałował w usta zawodniczkę Jennifer Hermoso, nie pytając jej o zdanie i zgodę.

Hiszpańskie media znowu obszernie relacjonują sprawę pocałunku, do którego nie powinno było dojść. Przypominają sceny z sierpnia 2023 roku, kiedy po wygraniu przez Hiszpanię kobiecego mundialu prezes federacji piłkarskiej Luis Rubiales pocałował w usta piłkarkę Jennifer Hermoso.

- To była chwila, która splamiła jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. W żadnym momencie nie zabiegałam o to, co się stało, tym bardziej się tego nie spodziewałam. Okazano mi brak szacunku - powiedziała w sądzie Hermoso, reprezentantka Hiszpanii w piłce nożnej.