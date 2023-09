Tak Hiszpania modernizuje kraj dzięki środkom z unijnego funduszu odbudowy

Madryt zdecydował, że nie będzie korzystać z pożyczek, a jedynie z grantów. Złożył wniosek o w sumie 69 i pół miliarda euro, co stanowi 5,7 procent hiszpańskiego PKB. Hiszpania była pierwszym krajem, który otrzymał środki z Funduszu Odbudowy i jedynym, który odblokował już trzy transze wypłat wyprzedzając w ten sposób inne rządy. Madryt jest liderem w realizacji kolejnych kamieni milowych mimo tegorocznych wyborów i problemów z utworzeniem rządu, ale fundusz nie jest przedmiotem sporu politycznego. To Hiszpania była jednym z jego pomysłodawców, a premier Pedro Sanchez zapowiadał, że to środki, które przyczynią się do największego skoku gospodarczego od czasu wejścia kraju do Unii.