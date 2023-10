Konflikt izraelsko-palestyński rozlewa się. "Bardzo wzrasta ryzyko popełniania ataków antysemickich"

Fale protestów

Ameryką wstrząsnęła zbrodnia, do której doszło w stanie Illinois. Ataku nożownika nie przeżył 6-letni chłopiec pochodzenia palestyńskiego. Został dźgnięty 26 razy przez 71-letniego mężczyznę. Podłożem ataku miała być wojna Izraela z Hamasem. Prezydent Joe Biden w wywiadzie dla programu "60 Minutes" przyznał, że amerykańskie służby są postawione w stan podwyższonej gotowości. - Miałem spotkania z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z FBI, by omówić, w jaki sposób zapobiec atakom samotnych wilków, czy temu, co kiedyś działo się w synagogach, co zrobiono Żydom na ulicach. Dokładamy wszelkich starań, by do takich sytuacji nie doszło - podkreśla prezydent USA. Joe Biden ma rozważać w nadchodzących dniach wizytę w Izraelu - w geście solidarności. Niemieckie media donoszą, że we wtorek do Izraela przyleci kanclerz Niemiec.