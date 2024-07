Rozwinął się najszybciej historii, sieje spustoszenie na swojej drodze. "Totalna dewastacja"

Huragan Beryl przetacza się nad Karaibami i niszczy wszystko na swojej drodze. Wiatr wieje z prędkością nawet 290 kilometrów na godzinę i niemal wymyka się skali. Meteorolodzy już kwalifikują go do huraganu 5. kategorii, choć wcześniej prognozowano, że będzie to tylko burza tropikalna.

W stronę Jamajki nadciąga huragan Beryl. - Jesteśmy teraz bardzo zaniepokojeni o Jamajkę. Nasza prognoza wskazuje, że w środę Beryl przesunie się w pobliże tej wyspy, a następnie od czwartku do piątku w kierunku Kajmanów - informuje Michael Brennan z Amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów.

Meteorolodzy już kwalifikują go do huraganu piątej, najwyższej możliwej kategorii. To oznacza, że ​​towarzyszący mu wiatry i fale sztormowe mogą być katastrofalne w skutkach. - Przygotujcie zapasy żywności, baterie, świecie, a także zapas wody. Upewnijcie się, że wasze dokumenty tożsamości są bezpieczne i że macie je przy sobie - zaapelował do obywateli premier Jamajki Andrew Holness.

Niepokój o Jamajkę rośnie, zwłaszcza gdy wiadomo, co Beryl już za sobą zostawił. Na malutkiej wyspie Union Island należącej do Saint Vincent i Grenadyny 90 procent domów zostało poważnie uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych. Potwierdzono też co najmniej jedną ofiarę śmiertelną.

- Huragan Beryl, niebezpieczny, niszczycielski, przyszedł i odszedł, pozostawiając po sobie ogromne zniszczenia, a także ból i cierpienie w całym naszym narodzie - mówi Ralph Gonsalves, premier Saint Vincent i Grenadyny.

Tysiące ludzi nadal nie ma prądu, a wiele z nich przebywa w tymczasowych schroniskach. Huragan uderzył w ląd w poniedziałek. Zakwalifikowano go wtedy do 4. kategorii, z utrzymującym się wiatrem o prędkości 240 kilometrów na godzinę, w porywach wiejącym nawet 290 kilometrów na godzinę. - Porywy są i będą silniejsze, zwłaszcza na niektórych górzystych obszarach - wskazuje Michael Brennan.

Zniszczenia na Barbados

Huragan uderzył już też między innymi w Barbados. - Rząd wydał rozkazy wszystkim hotelom i kurortom, aby zamknąć je do 20:00 w niedzielę. Z tego, co rozumiem, wszyscy dostosowali się do tych wezwań. Dostaliśmy kolację do pojemników, jemy w pokojach. To samo dotyczy śniadania. Mamy się dobrze - informuje Nauman Khan, vlogger podróżniczy.

Na Barbados ucierpieli przede wszystkim rybacy. Wielu z nich straciło kutry, a co za tym idzie - jedyną możliwość zarobku. - To totalna dewastacja. W tej chwili rozmawiam z wami i obserwuję przyjaciół rybaków, ich łodzie są zniszczone, toną - mówiła Kerryann Nowell-Browne, rybaczka z Barbadosu.

Zjawisko zadziwiło ekspertów, bo jeszcze w piątek mowa była ledwie o burzy tropikalnej. Prognozy były łagodne. - Zmiany klimatyczne wpływają na huragany. To jednak skomplikowana historia. Pierwszym głównym czynnikiem jest ocieplenie globu i rosnące temperatury powierzchni mórz, co przygotowuje grunt pod rozwój silniejszych burz - wyjaśnia Cristopher Rozoff, klimatolog w Amerykańskim Krajowym Centrum Badań Atmosfery.

Beryl na Barbadosie PAP/EPA/BARBADOS GOVERNMENT HANDOUT

Beryl już zapisał się na kartach historii. - Zmiana intensywności z huraganu kategorii 1. do kategorii 4 w czasie krótszym niż 24 godziny, to najbardziej imponujący przypadek szybkiego nasilenia w historii Atlantyku - dodaje Rozoff.

Stał się też najwcześniejszym huraganem 4. kategorii. Sezon huraganów na Atlantyku trwa od czerwca do końca listopada, ale silniejsze zjawiska przeważnie przypadają na późniejsze miesiące. Jest to spowodowane tym, że ocean jest wtedy z reguły najcieplejszy.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS