Atak Hamasu. Jak działa organizacja, która zaatakowała Izrael?

Według Hamasu zabijanie Żydów to obowiązek każdego Palestyńczyka, każdego muzułmanina. Głównym celem organizacji jest zmiecenie Izraela z powierzchni Ziemi i zastąpienie go islamskim "Państwem Allaha", Palestyną opartą o prawo szariatu.

Hamas to jedna z dwóch głównych sił politycznych w Palestynie. Sprawuje de facto polityczną kontrolę nad Strefą Gazy, ale nie należy go w żaden sposób utożsamiać z Autonomią Palestyńską, na czele której stoją politycy umiarkowanego Fatahu.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone uznają Hamas za organizację terrorystyczną. - Widzimy, jaką Palestynę tworzą w Strefie Gazy. Jest to władza twardej ręki, w dużej mierze nacjonalistyczna, oparta na religii - podkreśla Jarosław Kociszewski, Fundacja Bezpieczeństwa I Rozwoju Stratpoints, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu.

"Bardzo trudny moment"

- To, co w tej chwili jest najważniejsze, na czym bardzo zależy Hamasowi, to jest reakcja radykalnych skrzydeł islamu - sunnitów - ale jak się okazuje, nie tylko sunnitów, bo obserwowaliśmy również jakieś reagowanie szyitów z Libanu. To jest bardzo trudny moment. Nie tylko dla Bliskiego Wschodu - przekonuje generał profesor Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.