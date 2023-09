Europejska prawica znów chce zyskać na kryzysie migracyjnym. "To, co dzieje się na Lampedusie, to śmierć Europy"

Na tym, co dzieje się na Lampedusie, kapitał polityczny próbuje zbić nie tylko polska prawica. Bezkompromisową postawą chce wykazywać się przed rodakami Matteo Salvini, wicepremier Włoch i szef skrajnie prawicowej partii "Liga". Nie wyklucza on użycia na Morzu Śródziemnym marynarki wojennej. Włochów przekonuje, że ich kraj jest osamotniony. - To, co dzieje się na Lampedusie, to śmierć Europy. Martwe dziecko w łodzi symbolizuje śmierć Europy, jej śmierć polityczną, kulturową, społeczna, śmierć wartości, ponieważ Włochy zostały pozostawione same sobie - mówi Salvini.

Antyimigrancka retoryka

Europejska skrajna prawica oburza się na to, co dzieje się na Lampedusie, ale jednocześnie korzysta na tym politycznie. Frontex - czyli Europejska Agencja Straży Granicznej tłumaczy, że jedną z przyczyn gwałtownego napływu migrantów na włoską wyspę jest fatalna sytuacja w pobliskiej Tunezji - gdzie olbrzymim problemem są inflacja i drożejąca żywność. Poszlaki prowadzą więc na Kreml, który odcinając Afrykę o ukraińskiego zboża, gra na to, by tysiące zdesperowanych ludzi znowu zaczęły szturmować Europę. A odpowiedzią na rosnącą fale migracji mają być politycy mniej lub bardzie otwarcie wspierani przez Putina - Salvini, Le Pen, czy politycy niemieckiej AfD. - Spójrzcie na to, co dzieje się dziś na Lampedusie. Na to, co dzieje się w naszym hipisowskim państwie. Nadszedł czas, by w końcu powiedzieć, że Alternatywa dla Niemiec zamknie granice, by zapewnić, że przestępcy zostaną deportowani - alarmuje Alice Weidel, współprzewodnicząca AfD.