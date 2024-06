Dubaj stał się nowym domem dla wielu Rosjan. "Mamy tu małe rosyjskie miasto"

czytaj dalej

Mam świadomość, jaki olbrzymi stres towarzyszy żołnierzom podczas ochrony granicy. To nie jest akcja, do której są szkoleni - mówił w "Faktach po Faktach" Paweł Zalewski (Polska 2050-Trzecia Droga). - To, o czym dzisiaj rozmawiamy, wpływa i na morale żołnierzy, i na ich późniejszą gotowość do ewentualnych dalszych strzałów ostrzegawczych - stwierdził Marcin Przydacz (PiS), odnosząc się do zatrzymania trzech żołnierzy przy granicy z Białorusią.