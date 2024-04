"Der Spiegel" o AfD: "Zdrajcy!". Manifest partii miał zostać napisany na Kremlu

"Zdrajcy!" - tak swój temat okładkowy tytułuje prestiżowy tygodnik "Der Spiegel". To ustalenia dziennikarzy na temat partii Alternatywa dla Niemiec - w skrócie AfD. "Der Spiegel" podaje wprost, że za strategią ugrupowania stoi Kreml. To kolejne doniesienia o powiązaniach AfD z wrogami Zachodu - nie tylko z Rosją, ale też z Chinami. Problem ukrytych wpływów Kremla na polityków jest nie tylko niemiecki.

Manifest Alternatywy dla Niemiec miał powstać na Kremlu

Dziennikarze tygodnika, powołując się na informacje od jednej z zachodnich agencji wywiadowczych, twierdzą, że jesienią 2022 roku na Kremlu powstał manifest Alternatywy dla Niemiec, czyli opracowanie przyszłości partii, mające doprowadzić do jej dominacji na wszystkich szczeblach polityki.

- W tych trudnych, chaotycznych czasach obserwujemy ataki na ludzi z naszej partii. Tak naprawdę tylko o to im chodzi: o uderzenie w całą Alternatywę dla Niemiec - twierdzi Tino Chrupalla, współprzewodniczący AfD.

- Z pewnością jest to partia, która zagraża międzynarodowej pozycji Niemiec, a w dzisiejszym powiązanym świecie zagraża międzynarodowym sojuszom niemieckim i europejsko-amerykańskim - komentuje Jacek Stawiski, prowadzący program "Horyzont".

- Ewidentnie widać, że Rosja ma cały szereg takich partii, z którymi współpracuje w sposób polityczny, bo ludzie tej partii jeździli przed wojną do Moskwy, pożyczali pieniądze, jak Marine Le Pen - mówi Bartosz Wieliński, dziennikarz "Gazety Wyborczej".

Polityk AfD w środku afery szpiegowskiej

To kolejny poważny kryzys w AfD. W ubiegłym tygodniu niemieckie służby aresztowały bliskiego współpracownika lidera list AfD w eurowyborach pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin. Maximiliana Kraha zabrakło na sobotnim spotkaniu inaugurującym kampanię przed eurowyborami, choć sam polityk zapowiedział, że nie zrezygnuje z pełnionych funkcji.

- Chciałbym z tego miejsca podziękować Maximilianowi Krahowi za to, co powiedział, że dziś nie powinniśmy mówić o nim, a o AfD. Bo AfD zawsze stawia Niemcy na pierwszym miejscu - uważa Chrupalla.

Nazwisko Kraha pojawiało się już wcześniej w kontekście zamknięcia przez czeskie służby portalu Voice of Europe, który miał za zadanie rozpowszechniać rosyjską propagandę w Europie. Krah i zajmujący drugie miejsce na listach Petr Bystrom mieli otrzymać za pomocą platformy nawet milion euro. Sam portal miał być szerzej zakrojonym planem ingerencji w europejską politykę, której centrum miała być AfD.

Radykalny, antyamerykański, antyunijny projekt polityczny

W sobotę w Donaueschingen, gdzie partia rozpoczęła swoją kampanię, zebrały się setki protestujących. Ci nazywali polityków AfD chińskimi i rosyjskimi szpiegami, i domagali się różnorodności i tolerancji. Wzywająca między innymi do deportacji muzułmanów Alternatywa dla Niemiec w ostatnich latach stała się znaczącą siłą na tamtejszej scenie politycznej.

- AfD szykuje się w tym roku, żeby wygrać wybory do landtagów w Saksonii, w Brandenburgii, w Turyngii, to są naprawdę przełomowe wydarzenia, bo jeszcze nigdy skrajna prawica w żadnym niemieckim landzie nie rządziła. W tej chwili według sondaży ma takie szanse. Być może nagłośnienie tych spraw i dotarcie do ludzi z tymi poglądami wpłynie na poparcie dla AfD - komentuje Bartosz Wieliński.