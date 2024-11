Co po upadku rządzącej koalicji? Opozycja nalega na szybkie wybory, szef rządu ma inny plan

To było do przewidzenia - taka opinia o rozpadzie koalicji rządowej nie jest w Niemczech odosobniona. - To była tylko kwestia czasu. Stało się to tego samego dnia, co zwycięstwo wyborcze Donalda Trumpa. Tego samego dnia. To dwie bardzo, bardzo ważne wiadomości dla Niemców, ale i wszystkich nas - Europejczyków - ocenił zapytany o to mężczyzna na ulicy w Kolonii. - Dobrze się stało, że ta koalicja dobiegła końca, bo ostatnie kilka miesięcy to była prawdziwa droga przez mękę. Rząd nie był już w stanie funkcjonować - uważa inny.