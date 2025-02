Premier Izraela w poniedziałek wylądował w Waszyngtonie, a we wtorek będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który w Białym Domu spotka się z nowym amerykańskim prezydentem. - Myślę, że to bardzo wymowne. Dowodzi też o sile sojuszu Izraela z Ameryką i naszej przyjaźni, która przyniosła znaczące rezultaty na Bliskim Wschodzie - ocenił Netanjahu.

To wtedy mija 16. dzień pierwszej fazy rozejmu i to właśnie najpóźniej w poniedziałek, zgodnie z zapisami wynegocjowanej umowy, powinny rozpocząć się rozmowy dotyczące drugiego z trzech etapów zawieszenia broni.

Krytyka w stronę premiera Izraela

Izraelski rząd nie ujawnił nawet jeszcze składu delegacji, która miała rozmawiać z Hamasem. - Żądamy, by Hamas i Izrael zaangażowali się natychmiast w rozmowy dotyczące drugiej fazy porozumienia, zgodnie z jego ustaleniami - oświadczył premier i minister spraw zagranicznych Kataru.

Biuro Netanjahu w przeddzień jego podróży do Stanów Zjednoczonych poinformowało, że "negocjacje dotyczące drugiego etapu rozejmu w Strefie Gazy rozpoczną się od spotkania przywódców w Waszyngtonie", a Donald Trump wydawał się aprobować takie podejście.

- Rozmowy na temat Bliskiego Wschodu z Izraelem i innymi państwami postępują. We wtorek spotykam się z Bibim Netanjahu. Mamy zaplanowane kilka ważnych spotkań - przekazał prezydent USA.

Wielu ekspertów jednoznacznie oceniło postawę izraelskiego premiera. "Odmowa przez Netanjahu rozpoczęcia negocjacji w dniu określonym w porozumieniu jest jego wyraźnym naruszeniem. Izrael żąda, by Hamas przestrzegał wszystkich warunków rozejmu, a sam tego nie robi. Netanjahu po raz kolejny porzuca zakładników i naraża ich na niebezpieczeństwo" - napisał Gershon Baskin, izraelski dziennikarz zaangażowany w sprawę uwolnienia izraelskich zakładników porwanych przez Hamas.

Izraelska opozycja otwarcie wezwała Netanjahu do rozpoczęcia kolejnego etapu negocjacji. - Nie ma żadnego politycznego powodu, który uniemożliwiałby Netanjahu przejście do następnej fazy - stwierdził Jair Lapid, lider izraelskiej opozycji.

Izraelski rząd zatwierdził porozumienie o rozejmie z Hamasem. Co w nim się znajduje?

Izraelski rząd zatwierdził porozumienie o rozejmie z Hamasem. Co w nim się znajduje? Jacek Tacik/Fakty TVN

"Musimy walczyć o resztę zakładników"

Pierwsza faza rozejmu ma trwać 42 dni, a więc wygaśnie 1 marca. Dzięki niej do tej pory Hamas uwolnił 18 zakładników przetrzymywanych w Gazie, a Izrael zwolnił z aresztów 583 Palestyńczyków. Ostatnia wymiana miała miejsce w sobotę. Tego dnia do Izraela wróciło trzech obywateli porwanych przez terrorystów 7 października 2023 roku.

W tym czasie Palestyńczykom zezwolono też na powrót do północnej Strefy Gazy. Zwiększono napływ pomocy humanitarnej do tego obszaru. I - po raz pierwszy od maja ubiegłego roku - otworzono przejście graniczne w Rafah, którym ewakuowano rannych Palestyńczyków między innymi do Egiptu.