Antyunijne i nacjonalistyczne siły w PE podzieliły się na trzy. Najbardziej radykalny będzie nowy twór

Powstaje "Europa Suwerennych Narodów"

Skuteczność skrajnej prawicy będzie bardzo mocno ograniczona

- Mając taki wybór, można wejść do grupy nawet z samym diabłem, jeśli będzie walczył o te same postulaty, o które walczymy, bo to jest polityka realna i skuteczność - mówił w "Trójce" Polskiego Radia poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

- Choć po prawej stronie powstają kolejne frakcje, to ich liczba nie wpływa na ich siłę w tej izbie. Przeciwnie, bo o ile jeszcze EKR, do którego należy PiS, może liczyć na proporcjonalny udział w układance stanowisk, to w tym podziale nie weźmie udziału frakcja tak zwanych patriotów. Choć stała się trzecią co do wielkości grupą, to otoczona jest kordonem sanitarnym, przez który nie ma szans przebić się też najmniejsza i najnowsza z nich: Europa Suwerennych Narodów - wyjaśnia nasz korespondent w Brukseli Maciej Sokołowski.