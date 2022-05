Dostaje pogróżki, trafił na "czarną listę". Pokazywał w Chinach prawdę o ataku Rosji

To nie jest zwykła kawiarnia. Lokal w Tokio powstał z myślą o tych, którzy mają coś do napisania, ale pisanie im nie idzie. Gdy ktoś wejdzie do środka, to nie wyjdzie z kawiarni, dopóki jego praca nie będzie skończona. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

