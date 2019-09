"Jest niesamowita panika". Kolejne psy zapadają na tajemniczą chorobę

Głosowanie w 2016 było największym głosowaniem w naszej historii - 17,4 miliona ludzi zagłosowało za wyjściem, ale ciągle im na to nie pozwolono. Częściowo dlatego, że niektórzy posłowie Partii Konserwatywnej nie spełnili obietnicy, że wcielą w życie postanowienie referendum - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Charles Moore, były redaktor naczelny tak prestiżowych pism, jak "The Daily Telegraph", "The Spectator" i "The Sunday Telegraph".

»