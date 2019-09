10 września 2019, 20:10

Tajemnicza choroba zabija psy. "Nie mamy żadnych wskazówek"

Nieznana dotąd choroba przyczyniła się do śmierci co najmniej 25 psów w Norwegii. Śmiertelne przypadki odnotowano na terenie całego kraju, a objawy choroby są bardzo gwałtowne. Weterynarzom wciąż nie udało się ustalić, co jest przyczyną choroby.