Żołnierz zastrzelony przez myśliwego. "Oni polują w pasach, gdzie prowadzone są ćwiczenia artyleryjskie"

Mężczyzna z cięższymi zarzutami miał postrzelić żołnierza w szyję. Mimo 40-minutowej reanimacji 21-latka nie udało się uratować. Wciąż tylko nieoficjalnie wiadomo, że obaj mężczyźni, także ten z łagodniejszymi zarzutami, to myśliwi. Mieli z wojskiem umowę. Zjawili się z powodu dzików. - Może ktoś kogoś wezwał na pomoc, bo na przykład żołnierze przestraszyli się dzika i wezwali firmę, która miała tego dzika przepłoszyć - hipotetyzuje Ryszard Czeraszkiewicz, łowczy miejski w Szczecinie.

Żeby zabić zwierzę, konieczna jest urzędowa zgoda. O taką nikt nie zabiegał. - Jeśli chodzi o decyzję wydaną dla wojska, to takiego wniosku nie było - informuje Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie. Polski Związek Łowiecki podaje, że nie mogło tu być mowy o polowaniu. Wszczął on też postępowanie w tej sprawie. "Zatrzymani to pracownicy jednej z firm zajmującej się odłowem i uśmierceniem dzików na terenach miejskich" - brzmi fragment oświadczenia Polskiego Związku Łowieckiego.