Zjednoczona Prawica ma tworzyć nowy rząd, ale jej politycy są zajęci szukaniem przyczyn porażki

Każda w Polsce wie, jaki jest wynik wyborów, ale PiS przekonuje, że on się nie przełoży na wybór nowego rządu, bo większość opozycji w Sejmie ma być tylko pozorna. Nic na to nie wskazuje. To Zjednoczona Prawica jest coraz mniej zjednoczona, kłóci się i szuka winnych porażki, której jednocześnie zaprzecza.

To konkrety, którym PiS próbuje przeciwstawić coś takiego. - Stany Zjednoczone są w pełni świadome, że jeżeli upadnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to będzie będzie zagrożenie, iż dojdzie do wojny światowej - powiedział Antoni Macierewicz. Naprawdę to powiedział, że światu grozi trzecia wojna światowa, jeśli PiS straci władzę. Wszystko wskazuje na to, że straci, co pośrednio przyznaje nawet Przemysław Czarnek. - To jest nasz problem, oczywiście. Nie zadbaliśmy o potencjalnego koalicjanta w ciągu ostatnich zwłaszcza dwóch lat - podkreśla minister edukacji.