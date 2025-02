Zeznania Pawła S. "zbieżne z ustaleniami postępowania". "Jeszcze kropka nad i nie została postawiona"

Paweł S., założyciel firmy Red is Bad - ten, który został ściągnięty do polskiego aresztu z plaż Dominikany - po kilku miesiącach wyszedł na wolność, ale nie dlatego, że prokuratura już nie chce go oskarżać, lecz dlatego, że podjął współpracę i dużo zeznał. Chodzi o interesy z poprzednim rządem, układy, powiązania i domniemane wielomilionowe nadużycia.

Poręczenie zostało wpłacone. Paweł S. jest na wolności - mówi jego adwokat.

Poręczenie majątkowe zostało wpłacone w kryptowalucie Bitcoin, w kwocie 2,5 BTC. Skąd ten pomysł? - Wydaje mi się, że idziemy z czasem nowoczesności i to, że prokuratura widzi nowe rozwiązania, nowe możliwości i nowe formy zabezpieczeń dla Skarbu Państwa, to chyba tylko i wyłącznie gratulacje - komentuje Jacek Dubois, pełnomocnik Pawła S.

Przelewu dokonano - jak słyszymy - w technologii blockchainowej. - Czasy, kiedy bitcoin służył wyłącznie do nielegalnych transakcji w darknecie, dawno temu się zakończyły - mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.

Paweł S. złożył obszerne zeznania

Co ciekawe, pod koniec stycznia Sąd przedłużył Pawłowi S. areszt o kolejne dwa miesiące i zaledwie kilka dni później, czwartego lutego, prokurator rezygnuje z aresztu. Dlaczego? Biznesman złożył obszerne zeznania.

- Te wyjaśnienia są szczere i opierające się na stanie faktycznym, jaki miał miejsce - ocenia Dariusz Korneluk, Prokurator Krajowy.

- To, co zeznaje mój klient, jest zbieżne z ustaleniami postępowania, więc jest to tylko i wyłącznie jak największa laurka - mówi Jacek Dubois.

Słowem, Paweł S. współpracuje ze śledczymi, którzy wspominają, że może on zostać tak zwanym małym świadkiem koronnym. Jeśli sprawca przestępstwa ujawnił okoliczności istotne, a nieznane wcześniej organom, sąd może nawet warunkowo zawiesić wykonanie kary - czytamy w przepisach.

"Nie znam tego pana" - reakcje polityków PiS-u na wypuszczenie Pawła S.

W Sejmie politycy PiS-u sprawę komentują niechętnie. - Nie znam tego pana - twierdzi Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Albo stosują przesadne - jak się zdaje - porównania. - Na wzór komunistów i nazistów, stosuje się odpowiedzialność zbiorową - komentuje Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

To nie odpowiedzialność zbiorowa, ale indywidualna konkretnych osób związanych z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, na której czele stal Michał Kuczmierowki - współpracownik Mateusza Morawieckiego. Tam działała grupa przestępcza - mówi prokuratura.

- Jeszcze kropka nad i nie została postawiona - komentuje Dariusz Korneluk.

Politycy mówią więcej. - Elementem tej układanki gdzieś tam na końcu jest pewnie premier Morawiecki - mówi Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Polityczno-biznesowo-towarzyski krąg Morawieckiego

Paweł S. - producent odzieży - był kontrahentem agencji. To on między innymi kupił w Chinach agregaty prądotwórcze dla Ukrainy za 70 milionów złotych, a potem sprzedał je agencji za milionów 350 - przebicie to 280 milionów. Gigantyczna kwota. Kontraktów było więcej.

- Premier Mateusz Morawiecki stworzył wokół siebie krąg polityczno-biznesowo-towarzyski - mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.

OLAF zakończył śledztwo. "RARS, korzystając ze środków europejskich, dopuścił się bardzo poważnych nadużyć" Michał Tracz/Fakty TVN

Ostatnio zatrzymano między innymi byłą dyrektorkę biura premiera Morawieckiego i jej męża. Kobieta miała wziąć trzy i pół miliona złotych łapówki właśnie od Pawła S.

Były szef agencji wyszedł ostatnio z aresztu w Londynie, także po wpłaceniu kaucji prawie trzech milionów złotych - w tym wypadku w brytyjskich funtach. Sam Paweł S. został sprowadzony do kraju z Dominikany.

Źródło: Fakty TVN