Zamiast zabytkowej cegielni jest gruzowisko. Została ona nielegalnie wyburzona

Liczymy na to, że pod koniec swojej kadencji Andrzej Duda zachowa się jak prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i desygnuje na premiera przedstawiciela większości parlamentarnej - powiedział w piątkowych "Faktach po Faktach" Andrzej Szejna z Lewicy. - Nie ma co panie prezydencie kuglować, trzeba się wziąć do roboty. Tutaj każdy dzień jest na wagę złota - apelował do głowy państwa Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej.