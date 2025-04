Z zimną krwią zabijali seniorki dla pieniędzy. Młody wiek sprawców nie miał znaczenia dla sądu

Zabijali starsze kobiety, o których wiedzieli, że nie będą się bronić. Pierwsza z nich zginęła, by mogli jej ukraść niecałe 100 złotych. Gdy dokonywali zabójstw, mieli 19 i 17 lat. W piątek sąd wydał w tej sprawie wyrok surowszy, niż chciał prokurator.

- Łatwe ofiary, niestawiające oporu sprawcy tychże przestępstw. To jest takie bardzo tchórzliwe, to jest takie, można powiedzieć, bez końca możliwe pole do polowania na osoby starsze - ocenia dr Paweł Moczydłowski, kryminolog.