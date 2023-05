Wyjątkowy projekt Magdy Rdest-Nowak. "Nie jesteś sama, nie jesteś sam. Wspólnie możemy coś zdziałać"

Białe koszule nie są przypadkowe. To znak rozpoznawczy projektu fotograficznego "Zobacz więcej", za którym stoi Magda Rdest-Nowak. - Wyszłam z założenia, że fajnie by było pokazać tych ludzi, którzy faktycznie są obciążeni. Którzy na co dzień wyglądają tak samo jak my. Bez tych białych koszul mijamy ich na ulicach - tłumaczy Magdalena Rdest-Nowak, autorka projektu "Zobacz więcej".