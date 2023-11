Wraca temat zmian w kierownictwie PiS. Doradca prezydenta: Jarosław Kaczyński powinien kogoś namaścić na następcę

Rzadko pojawiają się publicznie dalej idące wnioski. A już na pewno nikt z czynnych posłanek i posłów PiS-u do tej pory tak jednoznacznie nie wskazał na odpowiedzialność prezesa. A zrobił to właśnie poseł i doradca prezydenta - Jan Krzysztof Ardanowski. - Była jakaś koncepcja, jakiś przekaz, wokół którego zbudowano wybory i o tym decydowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości - zaznacza Ardanowski. To niemal tożsamy głos z tym, który wybrzmiewa od Marcina Mastalerka - przyjaciela i szefa gabinetu prezydenta - który to stwierdził, że Jarosław Kaczyński powinien odejść na wcześniejszą emeryturę. Jego głos należy traktować jako głos Andrzeja Dudy. - On (Andrzej Duda - przyp. red.) myśli o zemście, bo on od PiS-u doznał tylu strasznych rzeczy, upokorzeń. O wszystkim, o czym on myśli, to o zemście na nich - oceniał w sobotnich "Faktach po Faktach" Zbigniewa Janas, działacz opozycji w PRL.