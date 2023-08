Wojtek wygrał z nowotworem. Historia 8-latka daje nadzieję innym

8-letni Wojtek zakończył już kurację antynowotworową, czuje się coraz silniejszy, chce wrócić do sportu, a na początek do szkoły. Niech ta historia pokrzepi wszystkich, którzy też walczą.

Ekipa "Faktów" TVN spotkała się z Wojtkiem pół roku temu w Instytucie Matki i Dziecka, kiedy kończył chemioterapię. Rodzice Wojtka byli bliscy załamania, kiedy okazało się w kwietniu 2022 roku, że ich ukochany syn - dotąd w pełni zdrowy - ma raka. Zaczęło się od tego, że lekko spuchła mu noga. - Po tygodniu czasu postanowiliśmy działać i pójść do lekarza pierwszego kontaktu. (...) On momentalnie skierował nas na prześwietlenie - mówił w lutym Damian Kwiatkowski, ojciec Wojtka. Teraz chłopiec jest wyleczony.

- Skończyliśmy leczenie. Właściwie się cieszymy, bo wszystko jest dobrze. Onkologicznie jest dobrze. Oczywiście, będziemy go kontrolować. Właściwie, jak mija pół roku, to już bardzo duża szansa na to, że choroba nie nawróci - przekonuje profesor Anna Raciborska, kierowniczka Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.