Wirus opryszczki dwukrotnie zwiększa ryzyko demencji, jak wynika z badań szwedzkich naukowców

Mała, nawracająca opryszczka może - choć nie musi - oznaczać poważne kłopoty w przyszłości. Wirus ją powodujący - herpes simplex - jak raz dostanie się do naszego organizmu, to już go nie chce opuścić. Uwielbia zagnieżdżać się w naszych neuronach - latami uśpiony trwa wcale nie w okolicy ust, tylko w mózgu, i może spowodować demencję - wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Uppsali.

- To nie są wcale wyniki zaskakujące. Już od dawna wiadomo, że choroby zakaźne to nie jest tylko to, że mamy zimno na wardze, to nie jest tylko to, że jesteśmy przeziębieni, to nie jest tylko to, że mamy biegunkę, ale wszystkie te choroby mogą prowadzić do tak zwanych powikłań - zwraca uwagę prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.