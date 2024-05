Wirus HPV może wywołać raka szyi i głowy. "Powinniśmy zrobić wszystko, żeby zaszczepić wszystkich"

Coraz więcej jest w Polsce zachorowań na raka szyi i głowy. Pacjenci często się zgłaszają, kiedy rak jest w zaawansowanym stadium. Bardzo powszechny wirus HPV przyczynia się do zachorowań. Jak można sobie pomóc? Ból gardła, chrypka, zaburzenia w połykaniu, niedrożność nosa, ból ucha - które trwają kilka tygodni i dłużej - powinny nas skłonić do wykonania dodatkowych badań. Można przeciwko wirusowi się zaszczepić, ale szczepionka nie usunie już istniejącej infekcji.

Gdyby nie ledwo widoczna blizna na szyi, ciężko byłoby się domyślić, że pani Joanna Taylor przeszła leczenie raka migdałka. Nowotwór został wywołany wirusem HPV i był dla pacjentki ogromnym zaskoczeniem. - Jak to tam się rzuciłam w internet, to główne przyczyny to picie, palenie i przygodny seks z wieloma partnerami. Stwierdziłam, że byłam całe moje życie po prostu z jednym facetem, moim mężem. Nie piję, nie palę - tłumaczy Joanna Taylor.